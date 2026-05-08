Президент Бразилии заявил, что Трамп не планирует вторгаться на Кубу

Президент США Дональд Трамп сказал, что не планирует вторгаться на Кубу. Об этом заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва после встречи с Трампом в Белом доме, передает The Hill.
«Я слышал, как он [Трамп] — при условии, что перевод был правильным, — сказал, что у него нет намерения вторгаться на Кубу. Это то, что передал переводчик», — сказал Лула да Силва на пресс-конференции.
Бразильский президент назвал это «отличным знаком» со стороны Трампа и отметил, что Куба продемонстрировала готовность к диалогу.
Последние несколько месяцев Трамп неоднократно заявлял, что «займется» Кубой после завершения операции в Иране. В частности, в начале марта американский президент пообещал обеспечить «падение» властей острова.
2 мая Трамп заявил, что США могут отправить к Кубе авианосец и «почти немедленно» взять ее под контроль. Он отметил, что «у Кубы проблемы», и пообещал решить одну из них.
В середине апреля USA Today со ссылкой на источники написало, что Пентагон начал подготовку к проведению военных операций на Кубе на случай, если президент США отдаст такой приказ. 2 мая Politico сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность применения силы на Кубе, однако основной упор по-прежнему делается на дипломатию.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».