Что изменится в законе «О выборах» в Казахстане

«Вы знаете, что в труднодоступных районах, в районах, где организовано производство отгонного животноводства, у нас создаются избирательные участки. Это делается для того, чтобы было удобно избирателям. Одно из новшеств, которое предлагается данным законопроектом, чтобы такие же избирательные участки создавать при вахтовых городках. У нас на нефтедобыче очень много людей, которые в день выборов могут находиться на производстве. Теперь, чтобы было им удобно принимать участие в голосовании, в законопроекте предлагается создавать такие же участки и при вахтовых городках», — сказал он.