Посол сообщил, что Трамп и Путин в беседе отметили братство по оружию

По словам посла России в США Дарчиева, Путин и Трамп в телефонном разговоре отметили значимость братства по оружию России и США. Отношения Москвы и Вашингтона восстанавливаются, добавил он. Беседа президентов была в конце апреля.

Источник: РБК

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора отметили российско-американское братство по оружию, сообщил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, передает «РИА Новости».

«В телефонном разговоре президенты отметили значение российско-американского братства по оружию как позитивное событие, способствующее укреплению наших отношений», — сказал диппредставитель, назвав такое признание «очень важным».

Дарчиев также утвердительно ответил на вопрос, приведет ли последний телефонный разговор Трампа и Путина к результатам: «Я думаю, что да. Я уверен, что да», — сказал он.

Посол добавил, что связи Москвы и Вашингтона восстанавливаются, пусть и не так быстро. Важными для этого процесса он назвал хорошие личные отношения Путина и Трампа. А нынешние американские власти, по словам Дарчиева, проявляют позитивный настрой на восстановление контактов.

В предыдущий раз два президента созванивались в конце апреля. Трамп назвал телефонный разговор с Путиным «очень хорошим» и заявил, что основное внимание они уделили Украине. Республиканец заявил, что российский коллега «был готов заключить сделку еще давно», но этот шаг затрудняют «некоторые люди».

Ранее о разговоре политиков сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, Путин во время беседы рассказал Трампу о ситуации в зоне спецоперации, где российские войска теснят Вооруженные силы Украины. Ушаков отметил, что президенты России и США сошлись во мнении, что Киев при поддержке европейцев «ведет линию на затягивание конфликта».

