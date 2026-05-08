От «полицейского» до глобальной угрозы: США теряют позиции при Трампе

Мировое восприятие США при президенте Дональде Трампе ухудшается второй год подряд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ежегодное исследование демократии.
Опрос заказал датский фонд «Альянс демократий». По его данным, авторитет США в мире заметно просел на фоне внешней политики Вашингтона, торговых пошлин, напряжения внутри НАТО и угроз Трампа взять под контроль Гренландию. Также США вошли в число стран, которые респонденты чаще всего называли угрозой миру. При этом в исследовании отдельно отмечается, что отношение к США стало хуже, чем к ряду других крупных государств.
«Быстрое падение авторитета Соединенных Штатов в мире вызывает печаль, но не шок», — заявил основатель «Альянса демократий» и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
По шкале от −100% до +100% чистое восприятие США за два года упало с +22% до −16%. Для сравнения, у Китая — +7%. Причины более позитивного отношения к КНР в исследовании не раскрываются.
Опрос проводила компания Nira Data с 19 марта по 21 апреля. В нем участвовали более 94 тысяч человек из 98 стран. При этом восприятие отдельных государств оценивали по выборке из 46,6 тысячи респондентов из 85 стран. Доклад опубликовали перед Копенгагенским саммитом по вопросам демократии, который пройдет 12 мая.
Тем временем сам Трамп ранее называл США самой «горячей» страной в мире. В своей соцсети Truth Social он заявил, что при бывшей администрации Джо Байдена страна была «мертва», а над Вашингтоном, мол, смеялись во всем мире. Однако теперь ситуация изменилась.