Politico раскрыло, почему визит в Китай станет испытанием для Трампа

Как пишет издание, ожидается, что на саммите 14−15 мая в Пекине китайские чиновники предложат выгодные сделки — вероятно, в обмен на уступки по американским тарифам и другим торговым ограничениям. Это идет вразрез с многолетними усилиями обеих американских партий по ограничению китайских инвестиций в США и американских — в Китай.