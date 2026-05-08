Politico раскрыло, почему визит в Китай станет испытанием для Трампа

Как пишет Politico, пообщавшись с осведомленными собеседниками, Китай, вероятно, предложит США заключить сделки во время визита Трампа. Однако согласие Трампа на сделку идет вразрез с его политической критикой Пекина.

Источник: РБК

Поездка президента США Дональда Трампа в Китай на встречу с китайским лидером Си Цзиньпином станет для него серьезным испытанием, поскольку возможное заключение бизнес-сделок с Пекином идет вразрез с политической критикой страны со стороны республиканца, пишет Politico, пообщавшись с десятью осведомленными источниками из США.

Как пишет издание, ожидается, что на саммите 14−15 мая в Пекине китайские чиновники предложат выгодные сделки — вероятно, в обмен на уступки по американским тарифам и другим торговым ограничениям. Это идет вразрез с многолетними усилиями обеих американских партий по ограничению китайских инвестиций в США и американских — в Китай.

Республиканцы и демократы выражают свою обеспокоенность по поводу любых потенциальных сделок с КНР и «растущих угроз», исходящих от Китая, для национальной и экономической безопасности США в целом, пишет Politico.

Внутри администрации Трампа некоторые советники призывают президента сохранить ограничения на китайский импорт, например автомобили, а также на экспорт из США, например на высокотехнологичные полупроводники и связанные с ними технологии.

По данным двух источников издания, в последние недели администрация президента распространила предварительный список глав примерно двух десятков компаний, которые являются потенциальными участниками поездки в Китай. Однако ряд чиновников, включая торгового представителя США Джеймисона Грира, настаивали на сокращении группы вдвое. Ожидается, что состав утвердят к концу этой недели.

По словам трех источников, знакомых с ходом обсуждений, настойчивое требование Грира сократить состав бизнес-делегации отражает опасения, что слишком большая группа топ-менеджеров способна подорвать позицию администрации в экономическом противостоянии с Китаем либо создать давление в пользу уступок, идущих вразрез с программой нацбезопасности США.

Интересы Китая и США входят в противоречие также и относительно Ирана. Китай — крупнейший импортер иранской нефти, которая находится под санкциями США. 2 мая КНР запретила соблюдать американские санкции, введенные против пяти нефтеперерабатывающих предприятий, закупавших и перерабатывавших иранскую нефть. Пекин счел эти ограничения незаконными и постановил, что они не подлежат исполнению.

Встреча Трампа и Си пройдет в середине мая. Ранее лидеры встречались 30 октября 2025 года в южнокорейском Пусане на полях саммита АТЭС. Эта встреча стала первой очной беседой лидеров за шесть лет.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше