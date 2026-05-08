Затягивание конфликта на Украине — Варуфакис обвинил Европу в выгоде

Европейские политики и часть бизнеса заинтересованы в продолжении конфликта на Украине ради власти и выгоды.

Европейские политики и часть бизнеса заинтересованы в продолжении конфликта на Украине ради власти и выгоды. Об этом заявил бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис в эфире YouTube-канала.

По его словам, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис полностью поддерживает линию НАТО. Она сводится к тому, что Украина должна победить и вступить в альянс.

При этом Варуфакис отметил, что у греческого премьера нет ответа на главный вопрос — каким образом Киев может добиться победы. Экс-министр считает, что Мицотакиса больше волнует сохранение собственной власти в Греции, чем реальный сценарий завершения конфликта.

Отдельно Варуфакис указал на роль антироссийской пропаганды. По его мнению, она стала одним из факторов, которые мешают остановить боевые действия. Он также заявил, что в продолжении конфликта заинтересованы крупные оборонные компании. В качестве примера Варуфакис назвал Rheinmetall, которая получает деньги на производство танков.

По словам бывшего министра, когда обществу годами внушают необходимость победы над Россией, такая установка начинает жить сама по себе и превращается в устойчивую идеологию. Варуфакис также обвинил европейских политиков в цинизме. По его оценке, некоторым из них безразличны и Владимир Зеленский, и Владимир Путин, и сама ситуация вокруг Украины.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Европа пытается тормозить дипломатическое урегулирование украинского конфликта. По его словам, Брюссель подталкивает главу киевского режима к продолжению боевых действий.

