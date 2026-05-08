Самодельная бомба взорвалась у офиса партии «Демократы 66» в Нидерландах

В почтовый ящик офиса нидерландской партии «Демократы 66» (D66) в Гааге бросили самодельную бомбу из фейерверка, никто не пострадал. Об этом сообщает Нидерландская радиовещательная корпорация (NOS).
Устройство сработало в офисе партии около 21:00 по местному времени (22:00 мск). В D66 уточнили, что его закинули в почтовый ящик, при взрыве никто не пострадал.
«В здании находились люди, но никто не пострадал. Однако они были в ужасе», — рассказал представитель партии.
Полиция сообщила о задержании подозреваемого. По данным ведомства, ущерб от взрыва оказался незначительным.
«Демократы 66» — нидерландская леволиберальная политическая партия, позиционирующая себя как центристская. Вместе с Народной партией за свободу и демократию и «Христианско-демократическим призывом» образует правящую коалицию в палате представителей Нидерландов.
D66 принадлежит 26 из 150 мест в палате. Лидер партии Роб Йеттен занимает пост премьер-министра Нидерландов с 23 февраля 2026 года.
Лидер партии, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен назвал произошедшее «трусливым актом запугивания».
«Для тех, кто думает, что может посеять страх, у меня есть сообщение: в демократических Нидерландах мы никогда не позволим насилию заставить нас замолчать», — заявил Йеттен.
