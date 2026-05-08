Долги по алиментам — тысячи американцев рискуют лишиться паспортов

Госдепартамент США с 8 мая начнет лишать американских паспортов родителей, которые накопили крупные долги по алиментам. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, на первом этапе мера коснется тех, кто должен не менее 100 тысяч долларов. Таких владельцев паспортов в США около 2,7 тысячи.
Раньше наказание применяли в основном к тем, кто обращался за продлением паспорта. Теперь власти начнут отзывать уже действующие документы.
В дальнейшем программу хотят расширить. Под нее могут попасть родители с долгами по алиментам от 2,5 тысячи долларов. Этот порог был установлен еще законом 1996 года, но раньше применялся ограниченно.
Министерство здравоохранения и социальных служб США будет передавать Госдепартаменту данные о таких должниках. После этого паспорта могут аннулировать.
В Госдепартаменте заявили, что цель меры — заставить родителей погасить долги перед детьми. После оплаты задолженности человек сможет снова подать заявление на получение паспорта.
По данным AP, с февраля, когда стало известно о планах расширить программу, сотни родителей уже начали закрывать долги перед властями штатов.
В Госдепартаменте также сообщили, что с 1998 года с помощью подобных мер штаты взыскали около 657 миллионов долларов задолженности по алиментам. За последние пять лет было получено более 156 миллионов долларов крупными разовыми платежами.
Тех, чей паспорт отзовут, уведомят о запрете использовать документ для поездок. Если человек в этот момент находится за границей, ему придется обратиться в посольство или консульство США за временным документом для возвращения домой.
В России тему алиментов также предлагают ужесточить. Ранее в Счетной палате заявили, что взысканию мешают скрытые доходы должников.
Проблема касается тех, кто получает деньги неофициально, работает как самозанятый, зарабатывает через маркетплейсы, такси или электронные кошельки.
Счетная палата предложила расширить полномочия приставов. Среди возможных мер — работа по таким делам ночью и в выходные, а также более активный розыск должников.
Также обсуждается изменение наказания за неуплату алиментов. Сейчас большая часть приговоров связана с исправительными работами, которые на практике часто не исполняются.
