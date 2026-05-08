NYT узнала об обсуждении США и Ираном мирного плана из одной страницы

Тегеран и Вашингтон обсуждают одностраничный план 30-дневного прекращения боев и возобновления работы Ормузского пролива на время, пока ведется работа над всеобъемлющим соглашением, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на трех высокопоставленных иранских чиновников.
По их словам, переговоры о краткосрочной сделке продолжаются, а стороны обмениваются предложениями о рамках потенциального постоянного договора.
Те же источники назвали главным препятствием для сделки требование США о ядерной программе Ирана и запасах высокообогащенного урана. По их словам, американцы настаивают, чтобы Иран принципиально согласился передать свои ядерные запасы США, закрыть три ядерных объекта и приостановить обогащение на 20 лет, передает NYT.
Иран, по словам чиновников, предложил разбавить часть урана, остальное передать третьей стране (возможно, России) и приостановить обогащение на 10−15 лет. Закрытие трех ядерных объектов Тегеран не рассматривает.
Одностраничный мирный план включает три немедленных шага: снятие блокады с иранских судов и портов, открытие Ормузского пролива для коммерческого судоходства и прекращение боевых действий, передает газета.
При этом ключевые разногласия — будущее ядерной программы, снятие санкций и разморозка иранских средств за рубежом должны быть урегулированы за 30 дней, пока действует прекращение огня, сообщили иранские чиновники.
Они также заявили, что Тегеран согласится никогда не стремиться производить ядерное оружие, а также приостановить обогащение, но детали, включая продолжительность паузы, пока не определены, отмечает NYT.
Двумя днями ранее Axios сообщил, что США и Иран близки к заключению краткого меморандума о взаимопонимании, который должен зафиксировать прекращение конфликта на Ближнем Востоке и определить рамки дальнейших переговоров по ядерной программе. Проект документа предусматривает приостановку обогащения урана Ираном, поэтапное снятие санкций США и разблокировку части замороженных иранских средств. Кроме того, обсуждаются постепенная отмена ограничений на судоходство через Ормузский пролив и снижение военной напряженности в регионе.
Тегеран ранее направил США мирный план из 14 пунктов с ключевыми условиями для завершения конфликта. Это стало ответом на предложение американской стороны из девяти пунктов. Однако президент США Дональд Трамп выказывал недовольство планом Тегерана.
