NYT узнала об обсуждении США и Ираном мирного плана из одной страницы

Двумя днями ранее Axios сообщил, что США и Иран близки к заключению краткого меморандума о взаимопонимании, который должен зафиксировать прекращение конфликта на Ближнем Востоке и определить рамки дальнейших переговоров по ядерной программе. Проект документа предусматривает приостановку обогащения урана Ираном, поэтапное снятие санкций США и разблокировку части замороженных иранских средств. Кроме того, обсуждаются постепенная отмена ограничений на судоходство через Ормузский пролив и снижение военной напряженности в регионе.