«Наплевать на Зеленского»: Как конфликт на Украине приносит прибыль корпорациям ЕС

Европейские политики и крупный бизнес заинтересованы в затягивании украинского конфликта исключительно ради удержания власти и получения прибыли — такое заявление сделал экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис. Свою позицию он озвучил в эфире YouTube-канала.

Источник: Life.ru

«Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис полностью поддерживает позицию НАТО: Украина должна победить в конфликте и вступить в альянс. Но если спросить его, как именно Украина сможет выиграть, — у него нет ответа», — сказал он.

При этом Мицотакис даже не пытается придумать ответ на такой вопрос, поскольку он его попросту не интересует. Так вышло, что это позволяет ему сохранять власть в Греции, поэтому политик и повторяет выгодные тезисы.

Варуфакис также указал на огромную роль агрессивной антироссийской пропаганды в эскалации противостояния.

«В бесконечном продолжении конфликта на Украине заинтересован, например, Rheinmetall, чтобы получать деньги на производство танков. А когда годами внушаешь целому народу, что Россию нужно победить, в какой-то момент это превращается в самовоспроизводящуюся идеологию», — добавил он.

Однако вовлечённым в этот конфликт политикам на самом деле нет никакого дела до разногласий между Москвой и Киевом, им плевать и на Владимира Зеленского, заключил экс-министр финансов Греции.

Ранее Life.ru рассказывал, что Норвегия перевела Украине дополнительные 302 миллиона долларов на военные нужды. Средства поступили через механизм PURL — программу, которая позволяет странам — участницам НАТО финансировать закупки американского вооружения. Таким образом, Киев за счёт Осло уже обогатился на 1,3 миллиарда долларов.

