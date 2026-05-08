При падении БПЛА в Липецкой области пострадал ребенок

При падении обломков сбитого БПЛА в Ельце Липецкой области получил ранения девятилетний мальчик, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«К сожалению, при падении обломков был поврежден частный дом. Взрывной волной выбило окно, осколками стекла ранен ребенок. Мальчику 9 лет», — написал глава региона.
Он уточнил, что угрозы жизни ребенка в настоящее время нет, он продолжает лечение дома.
Материал дополняется.
