Пермский губернатор рассказал о прилетах БПЛА на промышленные объекты

В Пермском крае некоторые промышленные площадки попали под удары БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Манохин.

Источник: РБК

В Пермском крае некоторые промышленные площадки попали под удары БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Манохин.

«На промышленные площадки Пермского края совершен прилет вражеских беспилотников. Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников», — написал губернатор.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, уточнил Манохин. Он добавил, что в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

7 и 8 мая в Пермском крае введен режим беспилотной опасности.

Накануне Манохин объявил, что в Перми 9 мая не будут проводить шествие войск местного гарнизона.

Решение приняли по итогам оперативного совещания. По словам главы региона, это связано с необходимостью обеспечить безопасность жителей и не отвлекать силовые структуры от выполнения задач по защите населения.

В результате атаки беспилотников днем 7 мая в Перми был поврежден многоквартирный дом; жильцов эвакуировали. Повреждения также получило административное здание.

