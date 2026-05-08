Разгром нацистской Германии назван высшей точкой партнерства с США — заявление Дарчиева

Посол России в США Александр Дарчиев назвал разгром гитлеровской Германии высшей точкой братства по оружию Москвы и Вашингтона. Об этом он заявил на торжественном приеме в российском посольстве по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Дипломат напомнил, что общая борьба СССР и США против нацизма была отдельно отмечена в совместном заявлении президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в 2020 году. Дарчиев также указал на встречу советских и американских солдат на Эльбе в апреле 1945 года. По его словам, это событие навсегда осталось символом настоящего российско-американского партнерства.
Во время выступления посол отдал дань памяти погибшим за Родину и пожелал здоровья ветеранам. К американским ветеранам он отдельно обратился на английском языке.
Ранее Дарчиев заявил, что администрация президента США Дональда Трампа резко изменила отношение к празднованию Дня Победы. По словам посла, за последние два года в центре Вашингтона проходила акция «Бессмертный полк». Он отметил, что представители нынешней администрации США стали иначе воспринимать эту памятную дату.
На прием в посольство России пришли должностные лица американской администрации. Среди гостей были представители Белого дома и Госдепартамента.
Дарчиев также напомнил о телефонном разговоре президентов России и США. По его словам, в ходе беседы лидеры отметили значение российско-американского братства по оружию.
