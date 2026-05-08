ВСУ нанесли 887 ударов беспилотниками во время объявленного РФ перемирия

За время действия перемирия между Россией и Украиной боевики ВСУ нанесли 887 ударов беспилотниками. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
О действиях украинской стороны в военном ведомстве высказались в пятницу, 8 мая. Тогда там подчеркнули, что украинская сторона неоднократно нарушала перемирие, объявленное Россией в честь Дня Победы. Так, в период прекращения огня ВСУ нанесли сразу 887 ударов беспилотной авиацией.
Однако подобным все не ограничивается. Немногим ранее сообщалось, что суммарно в зоне спецоперации зафиксировано 1365 случаев нарушения режима прекращения огня.