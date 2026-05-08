Заявление экс-министра — конфликт на Украине может затянуться на два года

Конфликт на Украине может продолжаться еще два года, а его исход будет зависеть не только от фронта.

Конфликт на Украине может продолжаться еще два года, а его исход будет зависеть не только от фронта. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире своего YouTube-канала.

По словам Кулебы, он не видит причин ждать остановки боевых действий в ближайшие годы. Он считает, что ключевые события теперь будут разворачиваться не на линии соприкосновения, а в тылу.

Экс-министр заявил, что решающими станут устойчивость экономики, состояние общества и эффективность противовоздушной обороны. По его оценке, побеждать будет та сторона, которая лучше выдержит давление внутри страны и сможет надежнее защищать свои объекты от ударов.

Кулеба также отметил, что театр боевых действий изменился. По его словам, обе стороны будут пытаться воздействовать на население противника.

В апреле бывший глава МИД Украины уже говорил, что конфликт не закончится в ближайшее время. Тогда он также заявлял, что США и Россия не смогут навязать Киеву мирное урегулирование. При этом Кулеба признавал, что Украина не имеет ресурсов для возвращения к границам 1991 года.

В том же месяце спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев рассматривает ближайшие месяцы как окно возможностей для прекращения огня и остановки боевых действий.

7 мая помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что участники трехсторонних переговоров по урегулированию понимают, какие шаги нужны для приостановки боевых действий и перехода к миру.

