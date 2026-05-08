Заявление экс-министра — конфликт на Украине может затянуться на два года

В апреле бывший глава МИД Украины уже говорил, что конфликт не закончится в ближайшее время. Тогда он также заявлял, что США и Россия не смогут навязать Киеву мирное урегулирование. При этом Кулеба признавал, что Украина не имеет ресурсов для возвращения к границам 1991 года.