Kyodo: Япония собирается направить в Россию экономическую делегацию 26−27 мая

Немногим ранее об отношениях России и Японии высказались в МИД РФ. Замглавы ведомства Андрей Руденко подчеркивал, что связи двух стран стараниями Токио отброшены на десятилетия назад. В министерстве также обратили внимание на милитаризацию Японии и расширение военно-технической помощи Киеву.