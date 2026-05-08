Kyodo: Япония собирается направить в Россию экономическую делегацию 26−27 мая

Из Японии в Россию с официальном визитом могут приехать представители крупного бизнеса.

Япония собирается направить в Россию экономическую делегацию 26−27 мая. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

По данным агентства, в поездке могут принять участие представители японского бизнеса. Среди возможных участников называются компании Mitsui, Mitsui O.S.K. Lines и Mitsubishi. Делегацию планируют направить под руководством Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Другие детали возможного визита пока не раскрываются.

Немногим ранее об отношениях России и Японии высказались в МИД РФ. Замглавы ведомства Андрей Руденко подчеркивал, что связи двух стран стараниями Токио отброшены на десятилетия назад. В министерстве также обратили внимание на милитаризацию Японии и расширение военно-технической помощи Киеву.