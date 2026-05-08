Минобороны заявило, что Украина более 1300 раз нарушила режим прекращения огня

С начала объявленного Россией перемирия украинские войска 1365 раз нарушили режим прекращения огня в зоне спецоперации. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Владимир Зеленский ранее подтверждал удары по НПЗ и заявлял, что ВСУ не будут соблюдать перемирие.
По данным Минобороны, Киев нанёс 887 ударов с использованием беспилотников, из них 394 — FPV-дронами. Кроме того, за пределами зоны СВО российская ПВО с полуночи сбила 396 средств воздушного нападения, в том числе шесть ракет.
Вооружённые силы РФ наносили зеркальные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и миномётов, а также поражали пункты управления и места запуска БПЛА, говорится в заявлении МО.
