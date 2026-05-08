Минобороны сообщило о нарушении Украиной условий перемирия

Все группировки российских войск, находящиеся в зоне проведения военной операции, с полуночи 8 мая прекратили вести боевые действия в рамках объявленного Россией перемирия. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей», — сказано в сообщении.
Военные России в условиях обстрелов зеркально реагировали на нарушения перемирия и наносили ответные удары, добавили в ведомстве.
По данным Минобороны, всего в зоне военной операции зафиксированы 1365 нарушений режима прекращения огня.
«Кроме того, с нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО вне зоны проведения специальной военной операции сбиты 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 6 управляемых ракет большой дальности “Нептун”, — сообщили в Минобороны.
О готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы сообщил президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским президентом Дональдом Трампом 29 апреля. Минобороны заявило, что перемирие будет действовать до конца суток 9 мая. Россия рассчитывает, что Украина последует примеру и тоже объявит режим прекращения огня, подчеркивало военное ведомство.
«В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева», — предупреждало Минобороны.
В ведомстве отметили, что Россия ранее воздерживалась от таких действий, а также предупредили гражданское население украинской столицы и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть Киев.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утром 8 мая сообщил, что в регионе и Азовском море отразили атаку ракет и беспилотников. «В результате падения обломков БПЛА есть разрушения в городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, в Мясниковском районе», — написал он в телеграм-канале.
Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону утром 8 мая была временно приостановлена работа 13 аэропортов. При падении обломков сбитого дрона в Ельце Липецкой области получил ранения девятилетний мальчик. Московский аэропорт Внуково же перешел на обслуживание рейсов по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.