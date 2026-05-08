Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны сообщило о нарушении Украиной условий перемирия

ВСУ, несмотря на объявленное Россией перемирие, наносят удары дронами и артиллерией, российские военные вынуждены отвечать на нарушения зеркально, сообщило Минобороны. Только в зоне военной операции зафиксированы 1365 нарушений.

Источник: РБК

Все группировки российских войск, находящиеся в зоне проведения военной операции, с полуночи 8 мая прекратили вести боевые действия в рамках объявленного Россией перемирия. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей», — сказано в сообщении.

Военные России в условиях обстрелов зеркально реагировали на нарушения перемирия и наносили ответные удары, добавили в ведомстве.

По данным Минобороны, всего в зоне военной операции зафиксированы 1365 нарушений режима прекращения огня.

«Кроме того, с нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО вне зоны проведения специальной военной операции сбиты 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 6 управляемых ракет большой дальности “Нептун”, — сообщили в Минобороны.

О готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы сообщил президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским президентом Дональдом Трампом 29 апреля. Минобороны заявило, что перемирие будет действовать до конца суток 9 мая. Россия рассчитывает, что Украина последует примеру и тоже объявит режим прекращения огня, подчеркивало военное ведомство.

«В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева», — предупреждало Минобороны.

В ведомстве отметили, что Россия ранее воздерживалась от таких действий, а также предупредили гражданское население украинской столицы и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть Киев.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утром 8 мая сообщил, что в регионе и Азовском море отразили атаку ракет и беспилотников. «В результате падения обломков БПЛА есть разрушения в городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, в Мясниковском районе», — написал он в телеграм-канале.

Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону утром 8 мая была временно приостановлена работа 13 аэропортов. При падении обломков сбитого дрона в Ельце Липецкой области получил ранения девятилетний мальчик. Московский аэропорт Внуково же перешел на обслуживание рейсов по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше