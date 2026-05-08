Минобороны сообщило о нарушении Украиной условий перемирия

Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону утром 8 мая была временно приостановлена работа 13 аэропортов. При падении обломков сбитого дрона в Ельце Липецкой области получил ранения девятилетний мальчик. Московский аэропорт Внуково же перешел на обслуживание рейсов по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.