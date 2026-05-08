Два альпиниста погибли при извержении вулкана Дуконо в Индонезии

Вулкан Дуконо считается одним из самых активных в Индонезии и регулярно выбрасывает пепел. Высота вулкана — 1,3 км над уровнем моря. На его вершине расположены семь кратеров. Сегодняшнее извержение стало одним из наиболее мощных за последнее время.