15 рейсов задержаны, 4 отменили в волгоградском аэропорту из-за БПЛА

Волгоградский аэропорт закрыт на прилёт и вылет самолетов из-за происшествия в Ростове-на-Дону. Украинские дроны попали в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России». В связи с этим работа регионального центра, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректирована, сообщает представитель Росавиации Антон Кореняко.
«Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста», — говорится в сообщении.
Технологии управления воздушным движением в южных регионах страны в настоящее время корректируется, внесены изменения в расписание движения самолётов. Информацию о работе воздушной гавани Волгограда ведомство пообещало обновить после 11:00.
В Минтранс России дополняют, что персонал регионального центра в Ростове-на-Дону, находится в безопасности, специалисты анализируют работоспособность оборудования.
Ранее транспортная прокуратура брала на контроль ситуацию в международном аэропорту Сталинград из-за массовой отмены рейсов.