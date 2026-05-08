Михаил Котюков поздравил с Днем Победы бойцов СВО, проходящих лечение в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне губернатор Красноярского края Михаил Котюков посетил военный госпиталь Минобороны России в Красноярске и поздравил военнослужащих, проходящих там лечение.
В настоящее время в медучреждении находятся 195 бойцов из разных регионов страны — от Дальнего Востока до Калининграда. Для пациентов в честь Дня Победы организовали праздничный концерт, а в палаты передали продуктовые наборы.
Глава региона поблагодарил военнослужащих за службу и пожелал им скорейшего восстановления. «В этом году вы встречаете праздник на берегах Енисея — в регионе, который в военные годы был крепкой опорой фронта. Здесь работали важнейшие оборонные предприятия, красноярцы собирали помощь бойцам на передовой, а в госпиталях лечили раненых со всей страны — чтобы они могли снова встать в строй. На фронт из нашего края ушли 455 тысяч человек. Решая задачи специальной военной операции, вы достойно продолжаете дело дедов и прадедов. Сейчас ваше главное сражение — за собственное здоровье. Желаю каждому скорейшего выздоровления, бодрости и оптимизма», — сказал Михаил Котюков.
Отдельно губернатор поблагодарил врачей, медсестер и весь персонал госпиталя за профессионализм и внимательное отношение к пациентам.