Михаил Котюков поздравил с Днем Победы бойцов СВО, проходящих лечение в Красноярске

Глава региона поблагодарил военнослужащих за службу и пожелал им скорейшего восстановления. «В этом году вы встречаете праздник на берегах Енисея — в регионе, который в военные годы был крепкой опорой фронта. Здесь работали важнейшие оборонные предприятия, красноярцы собирали помощь бойцам на передовой, а в госпиталях лечили раненых со всей страны — чтобы они могли снова встать в строй. На фронт из нашего края ушли 455 тысяч человек. Решая задачи специальной военной операции, вы достойно продолжаете дело дедов и прадедов. Сейчас ваше главное сражение — за собственное здоровье. Желаю каждому скорейшего выздоровления, бодрости и оптимизма», — сказал Михаил Котюков.