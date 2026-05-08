Минобороны сообщило об остановке боевых действий в зоне военной операции

Российские войска в зоне военной операции с нуля часов 8 мая прекратили ведение боевых действий и остаются на ранее занятых позициях, сообщает пресс-служба Минобороны.
Прекращение боевых действий связано с объявленным ранее перемирием, которое продлится с 8 по 9 мая включительно. О готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы сообщил президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским президентом Дональдом Трампом 29 апреля.
Минобороны заявило, что перемирие будет действовать до конца суток 9 мая. Россия рассчитывает, что Украина последует примеру и тоже объявит режим прекращения огня, подчеркивало военное ведомство.
Президент Украины Владимир Зеленский 4 мая заявил о готовности соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая. Представитель МИД России Мария Захарова 7 мая сообщила, что, по информации Москвы, Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня.
После объявления перемирия ВСУ продолжили наносить удары с помощью беспилотников и артиллерии. Российские военные зеркально реагировали на нарушение перемирия и наносили ответные удары. В зоне военной операции заффиксировали 1365 нарушений режима прекращения огня.
