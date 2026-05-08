«Пойдёт на риск»: Трамп опоздал с наземной операцией в Иране

Ранее Соединённые Штаты во время перемирия нанесли по иранским городам новые удары, но Вашингтон не считает это полноценным возвратом к боевым действиям. При этом Иран уже обвинил США в срыве режима прекращения огня. По словам Трампа, эта атака была лишь «любовным похлопыванием».