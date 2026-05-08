Захарова рассказала, во что превратили отношения РФ с США Обама и Байден

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предыдущие президенты США Барак Обама и Джо Байден оставили в российско-американских отношениях «авгиевы конюшни», которые приходится совместными усилиями «разгребать» Москве и Вашингтону, сообщает РИА «Новости».
Фразеологизм «авгиевы конюшни» восходит к древнегреческой мифологии и применяется для описания чего-либо запущенного, беспорядочного и требующего огромных усилий для приведения в порядок.
Захарова заявила, что решение «разгребать эти завалы» было «вроде как» достигнуто в ходе переговоров президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа в Анкоридже.
15 августа 2025 года в Анкоридже состоялся саммит Россия-США, в рамках которого встретились президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп. Одной из основных тем переговоров, как сообщалось, было урегулирование украинского конфликта. Впоследствии переговоры по урегулированию с участием США продолжались в различных форматах и государствах.
Также Путин и Трамп провели множество телефонных переговоров.
