Армия России зеркально ответила на 1365 нарушений перемирия со стороны ВСУ

«В этих условиях Вооружённые силы РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА», — говорится в сообщении МО РФ от 8 мая.
Ответные действия российских войск продолжались в рамках установленных правил, направленных на сохранение безопасности и защиты территории.
Ночь на 8 мая стала одной из самых рекордных по интенсивности атак БПЛА ВСУ — в период с 00:00 до 07:00 дежурные средства ПВО сбили 264 украинских дронов. Например, ВСУ в перемирие атаковали филиал «Аэронавигации Юга России», в настоящее время 13 аэропортов закрыты.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.