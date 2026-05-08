Стало известно место эвакуации иностранных дипломатов из Киева при «ударе возмездия» России

Ранее Москва официально уведомила зарубежные страны о том, что им стоит заблаговременно вывезти своих дипломатов из Киева — на случай, если российским военным придётся реагировать на возможные провокации украинской стороны в День Победы. Однако Евросоюз эти предупреждения не стал воспринимать всерьёз. К примеру, Польша уже отказалась вывозить работников своего посольства.