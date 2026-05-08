Посол заявил о положительном влиянии Дня Победы на отношения России и США

Празднование Дня Победы положительно влияет на двусторонние отношения России и США.

Источник: РБК

Празднование Дня Победы положительно влияет на двусторонние отношения России и США. Об этом заявил посол Александр Дарчиев во время торжественного приема по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«День Победы обладает сам по себе огромной энергетикой и играет безусловно положительную роль в наших двусторонних отношениях», — сказал посол.

Россияне в США уже второй год празднуют годовщину Победы «без всяких запретов», подчеркнул Дарчиев, напомнив о двух церемониях на Арлингтонском кладбище и шествиях «Бессмертного полка». По его словам, власти в США оказывают поддержку мероприятиям. Например, торжественный прием в российском диппредставительстве «почтили своим присутствием представители Белого дома и Госдепартамента».

Дарчиев также назвал важным, что в Москве «второй раз состоялась церемония возложения цветов к памятной табличке», которая посвящена встрече на Эльбе.

Ранее Дарчиев рассказал, что во время последнего телефонного разговора президенты Владимир Путин и Дональд Трамп подчеркнули значение «российско-американского братства по оружию» как позитивного фактора для отношений двух стран.

По словам дипломата, контакты между Москвой и Вашингтоном постепенно восстанавливаются, чему способствуют личные отношения лидеров и настрой нынешней американской администрации на диалог. Дарчиев также выразил уверенность, что разговор президентов даст практические результаты.

