Правительство Японии отправит в Россию бизнес-делегацию 26−27 мая

Впервые с 2022 года представители крупнейших компаний Японии приедут в Россию 26−27 мая в составе бизнес-делегации. Об этом сообщило агентство «Киодо».

— В составе делегации будут такие крупнейшие компании Японии, как Mitsui & Co. и Mitsui O.S.K. Lines (MOL), — передает агентство.

Депутат от правящей в Японии Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки отправился с визитом в Россию с целью улучшения отношений между двумя странами. Он применил необычную метафору для оценки соотношения сил в украинском конфликте, сравнив Россию с «екодзуной» — высшим рангом в профессиональном сумо. По его словам, Украине следует «учитывать реальное соотношение сил».

6 мая Мунэо Судзуки заявил, что санкции США и Японии, введенные в отношении России при экс-президенте США Джо Байдене, были бессмысленны. Политик пообещал добиваться их снятия.

Ранее визовый центр Японии в Москве ужесточил прием и проверку документов россиян. В частности, требуется предоставлять полные копии финансовых и личных документов всех участников поездки, включая подтверждения родства.

