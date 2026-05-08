Правительство Японии отправит в Россию бизнес-делегацию 26−27 мая

Депутат от правящей в Японии Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки отправился с визитом в Россию с целью улучшения отношений между двумя странами. Он применил необычную метафору для оценки соотношения сил в украинском конфликте, сравнив Россию с «екодзуной» — высшим рангом в профессиональном сумо. По его словам, Украине следует «учитывать реальное соотношение сил».