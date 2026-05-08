Замгубернатора российского субъекта рассказал, чем опасны бесплатные VPN-сервисы

Заместитель губернатора и директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов заявил, что пользователи, которые обращаются к бесплатным VPN-сервисам, рискуют, что их данные могут оказаться в распоряжении мошенников, сообщает ТАСС.
Логинов сказал, что при установке бесплатного VPN пользователь «даже не понимает, кто владеет этим сервисом», при том что все его данные при пользовании интернетом проходят через соответствующий канал.
Как заявил Логинов, риски особенно высоки при использовании бесплатных приложений, собирающих контакты, фото- и видеоматериалы.
Эксперт порекомендовал внимательно относиться к установке приложений и передаче персональных данных. Также он посоветовал читать условия пользовательского соглашения перед работой с приложениями.
