Носитель "Калибров" ракетный корабль "Буря" вошел в состав ВМФ России

В составе ВМФ России приняли малый ракетный корабль «Буря» — носитель крылатых ракет «Калибр-НК». Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота.
Торжественная церемония прошла в Балтийске. Корабль построен на судостроительном заводе «Пелла» для Балтийского флота по проекту 22800 «Каракурт». Он оснащён зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», а также современными системами управления, навигации и радиоэлектронной борьбы.
Приказ о включении МРК в состав флота зачитали на церемонии. Андреевский флаг на «Буре» поднял командир корабля капитан 3-го ранга Артем Кузичкин. В мероприятии участвовал командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин.
Приёмке корабля предшествовали заводские и государственные испытания на морских полигонах Балтийского флота. Экипаж проверил работу всех агрегатов, систем, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружения.
