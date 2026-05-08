Носитель "Калибров" ракетный корабль "Буря" вошел в состав ВМФ России

Торжественная церемония прошла в Балтийске. Корабль построен на судостроительном заводе «Пелла» для Балтийского флота по проекту 22800 «Каракурт». Он оснащён зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», а также современными системами управления, навигации и радиоэлектронной борьбы.