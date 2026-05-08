Носитель "Калибров" ракетный корабль "Буря" вошел в состав ВМФ России

В составе ВМФ России приняли малый ракетный корабль «Буря» — носитель крылатых ракет «Калибр-НК». Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота.

Торжественная церемония прошла в Балтийске. Корабль построен на судостроительном заводе «Пелла» для Балтийского флота по проекту 22800 «Каракурт». Он оснащён зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», а также современными системами управления, навигации и радиоэлектронной борьбы.

Приказ о включении МРК в состав флота зачитали на церемонии. Андреевский флаг на «Буре» поднял командир корабля капитан 3-го ранга Артем Кузичкин. В мероприятии участвовал командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин.

Приёмке корабля предшествовали заводские и государственные испытания на морских полигонах Балтийского флота. Экипаж проверил работу всех агрегатов, систем, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружения.

