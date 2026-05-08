Очереди на границе — жители Эстонии поехали в Россию к 9 Мая

На границе Эстонии и России перед Днем Победы образовались многочасовые очереди, сообщает телеграм-канал SHOT. По данным источника, жители прибалтийской республики едут в Россию, где намерены отметить 9 Мая.
Скопление людей на переходе между Нарвой и Ивангородом наблюдается уже третий день. Ожидание на границе, по данным SHOT, занимает от трех до пяти часов.
Очереди связывают с усиленными проверками. Сотрудники границы тщательно досматривают въезжающих, проверяют, не пытаются ли они провезти санкционные товары, и выясняют цель поездки.
На полный досмотр одного человека, как утверждает источник, может уходить около часа. Самая тяжелая ситуация на КПП ожидается 8 мая, в канун праздника.
В Эстонии День Победы официально не отмечают. Из-за этого часть жителей, по данным SHOT, стремится попасть в Россию к праздничным мероприятиям.
Ранее сообщалось, что в Эстонии начали активно покупать туры к российской границе. Их участникам предлагают наблюдать за празднованием Дня Победы в Ленинградской области с набережной Нарвы.
Стоимость такой поездки начинается от 80 евро, что составляет примерно семь тысяч рублей. В программу входят просмотр концерта на российской стороне, посещение советских памятников и мест боев времен Великой Отечественной войны.
