Залужный оценил идею демобилизации на Украине — ее назвали бессмысленной

Призывы к демобилизации украинских военных не имеют практического смысла и являются политическим популизмом. Об этом заявил бывший главком ВСУ, действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный на конференции Defence24 Days в Варшаве, пишет «Украинская правда».

По словам Залужного, на Украине сейчас часто спекулируют на теме демобилизации. Он считает, что в историческом опыте невозможно найти прямую аналогию и логику для массового вывода военных из армии в нынешних условиях.

Экс-главком заявил, что Украина ведет войну за выживание с противником, который превосходит ее по численности населения и ресурсам.

На этом фоне любые требования демобилизовать бойцов Залужный назвал политическим популизмом. По его мнению, такие заявления не имеют под собой реального смысла.

Тема демобилизации вновь стала острой после заявления Владимира Зеленского. 1 мая он анонсировал масштабную реформу армии, которая должна включать частичную демобилизацию за счет расширения числа контрактников.

При этом 27 апреля Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине до 2 августа 2026 года.

4 мая в российских силовых структурах сообщили ТАСС, что командование ВСУ под Гуляйполем предложило бойцам выкупить возможность покинуть передовую.

В мае депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк также предложил дать украинцам, которые не хотят служить, официальную возможность откупиться от мобилизации.

Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше