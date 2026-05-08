«Ведомости»: Сенатор Пушков может покинуть Совет Федерации

Сенатор Алексей Пушков может покинуть Совет Федерации. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник.
По информации издания, Пушков может покинуть верхнюю палату парламента после выборов в сентябре. Сенатор не подавал документы для участия в праймериз «Единой России».
Новым сенатором от Пермского края, который представляет Пушков, может стать заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев, утверждают журналисты. Он принимает участие в праймериз «Единой России».
— Телефон Пушкова на момент подготовки материала был отключен. Ранее он не отвечал на звонки «Ведомостей». Его представитель не ответил на звонок и сообщение «Ведомостей» в мессенджере, — говорится в материале.
