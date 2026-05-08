Проспект Ленина в Припяти стал Центральным: декоммунизация на Украине дошла до зоны отчуждения

Киевская областная администрация распоряжением от 23 апреля переименовала улицы и другие топонимы с советскими названиями в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Как пишет украинское издание «Страна», в городе Припять проспект Ленина стал Центральным, а в Чернобыле улица Коммунистическая переименована в улицу Спасателей.
При этом, пишут авторы публикации, на сегодняшний день в Чернобыльской зоне практически никто не проживает из-за действующего режима отчуждения.
Недавно украинские чиновники предложили переименовать часть Донбасса в «Донниленд» в честь американского президента Дональда Трампа. Эту идею оценили на Западе. Как писал KP.RU, издание Der Spiegel такое «политического заигрывание» вряд ли принесет Украине ощутимую пользу.