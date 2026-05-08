Проспект Ленина в Припяти стал Центральным: декоммунизация на Украине дошла до зоны отчуждения

Киевская областная администрация распоряжением от 23 апреля переименовала улицы и другие топонимы с советскими названиями в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Как пишет украинское издание «Страна», в городе Припять проспект Ленина стал Центральным, а в Чернобыле улица Коммунистическая переименована в улицу Спасателей.