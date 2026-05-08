Заявление о Китае — поездка Трампа станет настоящим испытанием для Вашингтона

Предстоящая поездка президента США Дональда Трампа в Китай может стать для него серьезной политической проверкой, пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники в Вашингтоне. Встреча с председателем КНР Си Цзиньпином должна пройти 14−15 мая.
По данным издания, возможные договоренности с Пекином вступают в противоречие с жесткой линией, которую Трамп ранее занимал в отношении Китая.
Politico отмечает, что стремление американского лидера заключать крупные инвестиционные сделки с иностранными государствами расходится с позицией, которая усиливается в Вашингтоне. Там китайские инвестиции все чаще рассматривают как угрозу национальной безопасности.
Ожидается, что на саммите представители КНР могут предложить США привлекательные соглашения. По данным источников, такие предложения могут быть связаны с ожиданием уступок по тарифам и другим торговым ограничениям.
Эта тема остается чувствительной для американской политики. В США уже несколько лет действует двухпартийный курс на сдерживание взаимных инвестиций и сокращение экономических связей с Китаем.
Тревогу из-за потенциальных договоренностей с Пекином высказывают как республиканцы, так и демократы. Китай в Вашингтоне неоднократно называли растущей угрозой национальной и экономической безопасности США.
Разногласия есть и внутри администрации Трампа. Часть советников выступает за сохранение ограничений на китайский импорт, в том числе автомобилей, а также на экспорт высокотехнологичных полупроводников.
По данным Politico, к поездке подготовили предварительный список примерно из двух десятков компаний, которые могли бы войти в делегацию. Однако торговый представитель США Джеймисон Грир настаивает на заметном сокращении этого перечня.
Источники издания утверждают, что Грир опасается давления со стороны крупного бизнеса. По его мнению, слишком широкая делегация может усилить ожидания уступок Пекину и ослабить переговорные позиции Вашингтона.
Отдельной проблемой на переговорах может стать Иран. Китай остается крупнейшим покупателем иранской нефти, которая находится под американскими санкциями.
Ранее сообщалось, что министерство коммерции КНР отказалось признавать и исполнять санкции США против пяти китайских компаний, связанных с нефтяной деятельностью.
