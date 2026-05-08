Трамп объявил Европу инкубатором терроризма: к чему это приведет

Что представляет собой Стратегия по борьбе с терроризмом
План по борьбе с терроризмом в США не обновляли с 2018 года. Новую Стратегию 2026 года разработал глава контртеррористического управления Белого дома Себастьян Горка.
В документе акцентируется внимание, что террористическую опасность для мира и США представляют главным образом наркокартели Северной и Южной Америки, а также Европа, которая стала очагом терроризма из‑за открытых границ для массовой миграции. Авторы Стратегии утверждают, что чем больше в Европе распространяются чуждые культуры и чем дольше сохраняется нынешняя европейская политика, тем выше вероятность роста терроризма.
«Будучи колыбелью западной культуры и ценностей, Европа должна действовать прямо сейчас, чтобы остановить свой добровольный упадок», — цитирует текст документа The Guardian.
В документе Европа называется «выдающимся и долгосрочным партнером США в борьбе с терроризмом», но при этом отмечается, что европейские страны должны «действовать сейчас и остановить свое преднамеренное падение», так как преступники стремятся подорвать демократические институты и связи с Вашингтоном.
«Неприемлемо, чтобы богатые союзники по НАТО служили финансовыми, логистическими и вербовочными центрами для террористов», — пишут авторы документа.
Себастьян Горка после представления Стратегии заявил, что представители Вашингтона инициировали встречи с европейскими союзниками для обсуждения усиления контртеррористических стратегий. Кроме того, план Белого дома по ликвидации террористических угроз предполагает сотрудничество с лидерами стран Латинской Америки по активизации борьбы с преступными группировками. Глава контртеррористического управления добавил, что Белый дом будет оценивать серьезность союзников по тому вкладу, который они вносят.
К чему приведет реализация Стратегии — мнения экспертов
Политолог‑американист Малек Дудаков считает, что Стратегия — «укол» в адрес непослушных европейцев. Эксперт обратил внимание, что в документе Европа называется «инкубатором» радикалов, но именно в самой Америке в настоящее время усиливается террористическая опасность и фиксируется рост радикальных настроений. По мнению Дудакова, причина этого — политика Белого дома.
«Сразу 61% американцев опасаются терактов в США из‑за новой войны на Ближнем Востоке. ФБР оценивает уровень террористической угрозы внутри Америки как наивысший со времен событий 9/11. За период каденции Байдена в Штаты приехали сотни тысяч мигрантов с Ближнего Востока, из Африки и Центральной Азии. Среди них были отмечены потенциальные террористы», — объяснил американист на своем канале в Telegram.
Политолог напомнил, что в апреле на митинге в поддержку смены режима в Иране была зафиксирована попытка террористической атаки, борьба США с наркокартелями завершилась по сути поражением властей, а в период президентства Байдена в страну впустили 650 тысяч мигрантов с преступным прошлым.
«С приближением выборов обстановка внутри США будет все более взрывоопасной, с угрозой терактов и политического насилия. Команда Трампа пытается показать, что ситуация в Европе сейчас еще хуже», — считает Дудаков.
Главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев высказал мнение, что новую стратегию Вашингтона следует рассматривать как сигнал европейцам: если они не справятся с террористической угрозой самостоятельно, то решением проблемы займутся сами американцы и разрешения на это у европейских лидеров спрашивать не будут.
Американист уточнил, что документ соответствует практике США в Латинской Америке, где Вашингтон уже имеет опыт смены неугодных правительств.
«После успешного похищения президента Николаса Мадуро в Венесуэле американцы удвоили ставки, и теперь они зарезервировали себе право вмешиваться во внутренние дела государств Европы. Это стратегия смены режимов. Возможно, она продержится лишь на время президентства Трампа», — отметил политолог в беседе с «Ведомостями».
Старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов полагает, что Стратегия США показывает отношение команды Трампа к европейским союзникам. Эксперт уточнил, что Дональд Трамп обвиняет европейцев в том, что они используют американские гарантии безопасности и тем самым получают выгоды для развития своей экономики, за что платят налогоплательщики США.
По словам политолога, Стратегия — попытка давления Белого дома на политиков Европы по этому вопросу. В разговоре с «Ведомостями» Соколов добавил, что США и европейцам будет несложно достичь согласия по вопросу борьбы с террористами, учитывая, что Европа страдает из-за пробелов в безопасности.
«Будут ли стороны их разрешать совместно или самостоятельно — второй вопрос. Но определенный импульс закручивания гаек во внутренней политике, а также усиление позиций силовых структур в европейских государствах уже происходит», — резюмировал эксперт.
