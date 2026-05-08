МИД Латвии вызвал дипломата России из-за падения украинских дронов

Накануне Минобороны РФ сообщило, что летевшие через Латвию украинские дроны пытались атаковать гражданские объекты в районе Санкт-Петерурга. Российские средства разведки глубокой ночью засекли шесть БПЛА. Отмечается, что вскоре после этого пять из шести обнаруженных дронов пропали с радаров в районе города Резекне на востоке Латвии. Оставшийся сбили в небе над Россией.