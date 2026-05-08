МИД Латвии вызвал дипломата России из-за падения украинских дронов

Накануне Минобороны РФ сообщило, что летевшие через Латвию украинские дроны пытались атаковать гражданские объекты в районе Санкт-Петерурга. Российские средства разведки глубокой ночью засекли шесть БПЛА. Отмечается, что вскоре после этого пять из шести обнаруженных дронов пропали с радаров в районе города Резекне на востоке Латвии. Оставшийся сбили в небе над Россией.
В релизе на сайте латвийского МИДа говорится, что конфликт на Украине создает риски подобных инцидентов с дронами по всему балтийскому региону. При этом ведомство утверждает, что Рига «никогда не давала разрешения» Киеву использовать свое воздушное пространство, чтобы наносить удары по России.
Накануне БПЛА упал на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии. По словам министра обороны Латвии Андриса Спрудса, в республику могли залететь дроны, «направленные с украинской стороны в сторону России». В результате повреждены четыре пустых резервуара, возбуждено уголовное дело.
Замначальника Объединенного штаба латвийских Национальных вооруженных сил (НВС) по оперативным вопросам Эгил Лещчинскис пояснил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) республики не стали сбивать дроны из-за несоблюдения критериев безопасности. Он добавил, что при принятии решения ведомство не могло гарантировать отсутствие ущерба для гражданского населения и инфраструктуры.