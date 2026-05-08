После атаки на юг России временно не работают 13 аэропортов

Ночь на 8 мая оказалась одной из самых неспокойных на юге России за последнее время. По данным Минобороны России, за период с полуночи и до 7:00 над разными регионами было сбито 264 вражеских БПЛА. Не обошлось без разрушений: повреждены дома и машины.
Ситуация критически сказалась на работе авиационного транспорта. По официальным сообщениям, после атаки была приостановлена работа 13 аэропортов в южных городах. Где именно пока не летают самолёты и какие рейсы пришлось отменить ради безопасности, вяснил Rostov.aif.ru.
Попал беспилотник.
В результате попадания украинских беспилотников в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону временно приостановлена работа 13 аэропортов южных регионов. Об этом сообщили в Минтрансе России.
«Персонал находится в безопасности, идёт анализ работоспособности оборудования», — сообщили в Минтрансе РФ.
Временно приостановлены приём и отправка рейсов в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.
Минтранс и Росавиация совместно с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание полётов.
«Информация о дальнейшей работе аэропортов будет обновлена в 11:00 по московскому времени», — прокомментировали в Росавиации.
На запасные аэродромы.
О массовой задержке в аэропорту «Сталинград» пожаловались пассажиры Волгограда. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, задержано около десятка рейсов, несколько — до Санкт-Петербурга — отменены. Самолёты, которые должны были прибыть утром, теперь, возможно, достигнут пункта назначения только к вечеру. Так, рейс из Еревана теперь ждут только к 18:20 вместо 9:20.
В аэропорту Ставрополя почти на пять часов задерживается рейс на Санкт-Петербург. Также утренние рейсы на прилёт из Москвы и Санкт-Петербурга, предварительно, перенесы на вечер.
В Геленджике, по данным на сайте аэрогавани, задерживается два рейса в Москву. Более 20 рейсов, в том числе международных, задерживаются в аэропорту Сочи. В Астрахани задерживаются рейсы на Казань и Москву.
По информации компании «Аэрофлот», скорректировано расписание сразу нескольких рейсов. Как сообщил перевозчик, из-за временной приостановки работы аэропортов перенесено время вылета, а также отменён ряд рейсов.
«Часть рейсов направлены на запасные аэродромы. Выполнение полётов по международным направлениям из аэропортов других регионов России продолжается, при этом возможно увеличение продолжительности некоторых рейсов», — подчеркнули в компании.
Опасность сохраняется.
По данным Министерства обороны РФ, всего за минувшую ночь над территорией страны были перехвачены и уничтожены 390 украинских беспилотников, а также сбиты шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун».
В частности, в ночь на 8 мая вражеские дроны атаковали донской регион, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Инциденты зафиксированы в Таганроге и Азовском районе. Жертв и пострадавших нет, однако падающие обломки причинили материальный ущерб: в одном из сёл повреждены 20 частных домов и три автомобиля, частично разрушена кровля, выбиты стёкла. Также возникло несколько возгораний, которые оперативно потушили.
По состоянию на утро 8 мая опасность сохраняется, власти призывают жителей соблюдать осторожность.