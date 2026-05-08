Токаев подтвердил приглашение Папе Римскому Льву XIV посетить Астану

Президент высоко оценил многолетние узы дружбы и тесное сотрудничество между Казахстаном и Святым Престолом, заявила Акорда.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 8 мая — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев поздравил Папу Римского Льва XIV по случаю первой годовщины его понтификата, сообщает Акорда.

«В послании Глава государства подчеркнул, что последовательные призывы Понтифика к продвижению идей мира и диалога служат надежной опорой для укрепления человеческого достоинства и взаимопонимания между народами и конфессиями. Президент высоко оценил многолетние узы дружбы и тесное сотрудничество между Казахстаном и Святым Престолом, отметив нацеленность на дальнейшее углубление этих отношений», — говорится в сообщении.

Также Токаев вновь подтвердил приглашение главе католической церкви посетить Астану.

«Убежден, что Ваш визит наполнит новым содержанием наше партнерство и станет значимым событием для региона», — подчеркнул президент.