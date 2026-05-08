Депутатов в Казахстане будут лишать слова за нарушение этики

Депутат Мажилиса Айдос Сарым в кулуарах правительства 8 мая 2026 года рассказал, как будут наказывать депутатов за нарушение этики, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Сарым заявил, что штрафовать депутатов на нарушение этики не будут.

«Предусмотрены несколько форматов — порицание, лишение слова на одно заседание или на три заседания — это тоже существенный институт, который должен сформировать новую парламентскую и политическую культуру. Лишение слова, то есть он не сможет делать депутатский запрос и задавать вопросы (во время обсуждения законопроектов — Прим. ред.). Не дадут ему — не включат микрофон и всё», — добавил он.

Пересмотрена, но незначительно, и процедура лишения мандата.

«Депутатского мандата может лишаться в двух вариантах. Во-первых, поскольку будут выборы по партийным спискам, сама партия может инициировать, если депутат не следует партийной рекомендации, дискредитирует партию и так далее. И второе — когда подключаются госструктуры, если человек совершил преступление. Там есть свой порядок», — резюмировал он.

8 мая 2026 года депутаты поддержали проект Конституционного закона «О Курултае и статусе его депутатов». Одной из новелл данного проекта закона является создание Совета по депутатской этике, который будет вырабатывать предложения по наложению мер взыскания депутату, если он нарушит правила депутатской этики.