«Нежизнеспособные идеи»: политолог о послании Путину от Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву может передать президенту РФ Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского. Редакция Новостей Mail узнала у политолога Константина Блохина, может ли это послание приблизить мир на Украине и какова в этом роль словацкого премьера.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О возможной передаче послания ранее сообщила газета Pravda со ссылкой на министерство иностранных дел Словакии.

По словам эксперта, после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, его роль в диалоге Европы с Россией занял словацкий премьер Роберт Фицо.

Если раньше венгерский премьер был неким мостиком между Россией и ЕС, то сейчас его роль выполняет Фицо.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Говоря о возможном содержании послания, политолог заявил, что Зеленский вряд ли предложит что-то новое. С большой вероятностью речь пойдет об очередных невыполнимых требованиях к России, считает он.

Скорее всего, он будет транслировать некие переговорные идеи. Но насколько они жизнеспособны, я очень сомневаюсь.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Также возможно, что РФ услышит от Зеленского очередной ультиматум и требования по территориям, предположил Блохин.

Ранее Роберт Фицо сообщил, что в ходе визита в Москву собирается возложить цветы к могиле Неизвестного солдата и встретиться с Владимиром Путиным, но посещать военный парад в честь Дня Победы не планирует.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше