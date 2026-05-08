«Нежизнеспособные идеи»: политолог о послании Путину от Зеленского

По словам эксперта, после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, его роль в диалоге Европы с Россией занял словацкий премьер Роберт Фицо.
Если раньше венгерский премьер был неким мостиком между Россией и ЕС, то сейчас его роль выполняет Фицо.
Говоря о возможном содержании послания, политолог заявил, что Зеленский вряд ли предложит что-то новое. С большой вероятностью речь пойдет об очередных невыполнимых требованиях к России, считает он.
Скорее всего, он будет транслировать некие переговорные идеи. Но насколько они жизнеспособны, я очень сомневаюсь.
Также возможно, что РФ услышит от Зеленского очередной ультиматум и требования по территориям, предположил Блохин.
Ранее Роберт Фицо сообщил, что в ходе визита в Москву собирается возложить цветы к могиле Неизвестного солдата и встретиться с Владимиром Путиным, но посещать военный парад в честь Дня Победы не планирует.