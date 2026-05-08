Камала Харрис назвала Россию главным победителем в войне США и Ирана

Россия стала главным победителем в войне США и Ирана благодаря смягчению санкций против российской нефти, заявила бывший американский вице-президент Камала Харрис на встрече с лидерами Демократической партии в Неваде. Трансляцию вело агентство Associated Press на YouTube.
«Понимаете, что это значит? Они зарабатывают деньги на продаже нефти, которую в противном случае им было бы запрещено продавать. Что еще это значит? Мы отправляем артиллерию, боеприпасы, средства противовоздушной обороны [на войну с Ираном], которые в противном случае были бы отправлены Украине, вот так. То есть последствия этого весьма серьезны», — добавила она.
Цены на нефть после начала войны между Ираном и США резко выросли из-за перекрытия Ормузского пролива. Стоимость барреля на торгах в конце апреля превышала уровень $120. В марте доходы России от нефтеэкспорта выросли почти вдвое, до $19 млрд, следует из ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА). Дополнительные доходы российского бюджета в связи с повышением цен на нефть могут составить 200 млрд руб., оценил министр финансов Антон Силуанов в начале мая.
Материал дополняется.