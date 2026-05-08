Память защитников Отечества почтил губернатор Андрей Бочаров в Волгограде

В Волгоградской области проходят торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. 8 мая глава региона Андрей Бочаров участвовал в церемонии возложения цветов и венков к братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий, погибших в боях за Сталинград.
В событии приняли участие представители ветеранского сообщества и участники специальной военной операции, руководители силовых и правоохранительных органов. Минутой молчания память павших также почтили представителями власти и религиозных объединений, молодежь и общественники, воспитанники Поста № 1.
Церемония завершилась торжественным маршем Роты Почетного караула под звуки военного оркестра.
«В эти дни памятные и праздничные мероприятия проходят во всех муниципалитетах Волгоградской области. Так, в Волгограде у подножия Мамаева кургана открыли новую мемориальную зону. Накануне стартовал показ проекта “Свет Великой Победы” — велась его онлайн-трансляция, которую увидели миллионы зрителей по всему миру», — сообщают в пресс-службе администрации региона.
Ранее губернатор Андрей Бочаров поставил ряд задач по обеспечению комплексной безопасности при подготовке и проведении мероприятий.