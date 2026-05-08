В «Единой России» считают чрезмерными инициативы по регулированию устоявшихся бытовых практик

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В частности, это касается предложений о регулировании проведения фотосессий с новорождёнными.
Подобные заявления вызывают общественный резонанс и нередко — прямое возмущение, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
«Зачастую такие идеи депутатов воспринимаются как откровенная глупость и попытка мешать жить так, как люди привыкли. Если речь идёт о безопасности жизни и здоровья, если предложение защищает людей — тогда оно полезно, а когда инициатива не обоснована, ни с кем не обсуждалась, создаёт сложности — она только вредна. Лишние запреты, десятки новых ГОСТов и расширение административного регулирования не способствуют улучшению жизни, порой вызывая лишь раздражение. В “Единой России” считают неправильным предлагать какие-то ограничения и изменения без консультаций с теми, кого они касаются», — подчеркнул он.