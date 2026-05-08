Минобороны: Россия зафиксировала 1365 нарушений перемирия со стороны ВСУ

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что ночью на подлете к Ярославлю силы ПВО и РЭБ отразили атаку беспилотников. Пострадавших нет. При этом власти предупредили, что на территории региона могут находиться фрагменты дронов, которые представляют интерес для следствия. Жителей призвали не приближаться к ним, не пользоваться рядом мобильными телефонами и сообщать о находках по номеру 112. По словам главы региона, угроза сохраняется, подразделения Минобороны и силовых структур продолжают работу.