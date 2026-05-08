Лавров: пощады не будет, если Запад помешает празднованию Дня Победы

По словам министра, противник пытается испортить святой для россиян праздник.
«Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью: если (случится. — Прим. ред.) то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет», — отметил Лавров на возложении венков к мемориальным доскам в здании МИД.
Он подчеркнул, что Россия должна устранить любые угрозы безопасности, исходящие с украинской территории.
В понедельник на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване Владимир Зеленский заявил, что в Москву во время парада 9 мая могут прилететь дроны ВСУ.
Минобороны учло эти угрозы и предупредило, что на любые попытки сорвать торжественные мероприятия военные ответят массированным ракетным ударом по Киеву.