Лавров: пощады не будет, если Запад помешает празднованию Дня Победы

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров предупредил западные страны, что если они руками Киева сорвут День Победы, то пощады не будет.

Источник: © РИА Новости

По словам министра, противник пытается испортить святой для россиян праздник.

«Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью: если (случится. — Прим. ред.) то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет», — отметил Лавров на возложении венков к мемориальным доскам в здании МИД.

Он подчеркнул, что Россия должна устранить любые угрозы безопасности, исходящие с украинской территории.

В понедельник на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване Владимир Зеленский заявил, что в Москву во время парада 9 мая могут прилететь дроны ВСУ.

Минобороны учло эти угрозы и предупредило, что на любые попытки сорвать торжественные мероприятия военные ответят массированным ракетным ударом по Киеву.

