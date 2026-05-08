СМИ: первые результаты выборов в Британии показали, что партия Стармера несет серьезные потери

В Великобритании идет подсчет голосов вчерашних выборов в 136 местных советов в Англии, а также парламентских выборов в Шотландии и Уэльсе. Судя по первым результатам, партия премьер-министра Кира Стармера терпит тяжелое поражение.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Британская газета Financial Times сообщает, что сотни кандидатов от Лейбористской партии Стармера уже лишились мест в местных органах самоуправления. По данным, объявленным утром в пятницу, лейбористы потеряли почти 250 мест в муниципальных советах. Как подчеркивает The Times of Israel, лейбористская партия теряет поддержку даже в своих традиционных «опорных пунктах» в бывших промышленных районах центральной и северной Англии, а также в некоторых районах Лондона.

По мнению TOI, такие результаты демонстрируют глубину недовольства избирателей правительством Стармера и вызывают сомнение в его будущем всего через два года после убедительной победы лейбористов на всеобщих выборах.

Картина для лейбористов оказалась даже хуже, чем ожидалось.

Джон Кертис
британский социолог

Лейбористы, заседающие в парламенте, говорят, что, если партия покажет слабые результаты в Шотландии и Уэльсе и не сможет получить большинство мест в советах в Англии, давление на Стармера возрастет: ему придется либо подать в отставку, либо наметить график своего ухода.

При этом правая популистская партия Reform UK во главе с Найджелом Фараджем получила более 300 мест в советах Англии (по другим данным — 292. — Прим. ред.) и может сформировать основную оппозицию в Шотландии и Уэльсе.

Фарадж заявил, что первые результаты выборов «намного превосходят» его ожидания и знаменуют «историческое изменение в британской политике».

TOI подчеркивает, что местные выборы в Британии — наиболее важная проверка общественного мнения перед следующими всеобщими выборами, которые должны состояться в стране в 2029 году.

Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше