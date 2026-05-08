СМИ: первые результаты выборов в Британии показали, что партия Стармера несет серьезные потери

Британская газета Financial Times сообщает, что сотни кандидатов от Лейбористской партии Стармера уже лишились мест в местных органах самоуправления. По данным, объявленным утром в пятницу, лейбористы потеряли почти 250 мест в муниципальных советах. Как подчеркивает The Times of Israel, лейбористская партия теряет поддержку даже в своих традиционных «опорных пунктах» в бывших промышленных районах центральной и северной Англии, а также в некоторых районах Лондона.
По мнению TOI, такие результаты демонстрируют глубину недовольства избирателей правительством Стармера и вызывают сомнение в его будущем всего через два года после убедительной победы лейбористов на всеобщих выборах.
Картина для лейбористов оказалась даже хуже, чем ожидалось.
Лейбористы, заседающие в парламенте, говорят, что, если партия покажет слабые результаты в Шотландии и Уэльсе и не сможет получить большинство мест в советах в Англии, давление на Стармера возрастет: ему придется либо подать в отставку, либо наметить график своего ухода.
При этом правая популистская партия Reform UK во главе с Найджелом Фараджем получила более 300 мест в советах Англии (по другим данным — 292. — Прим. ред.) и может сформировать основную оппозицию в Шотландии и Уэльсе.
TOI подчеркивает, что местные выборы в Британии — наиболее важная проверка общественного мнения перед следующими всеобщими выборами, которые должны состояться в стране в 2029 году.