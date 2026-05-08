СМИ: первые результаты выборов в Британии показали, что партия Стармера несет серьезные потери

Британская газета Financial Times сообщает, что сотни кандидатов от Лейбористской партии Стармера уже лишились мест в местных органах самоуправления. По данным, объявленным утром в пятницу, лейбористы потеряли почти 250 мест в муниципальных советах. Как подчеркивает The Times of Israel, лейбористская партия теряет поддержку даже в своих традиционных «опорных пунктах» в бывших промышленных районах центральной и северной Англии, а также в некоторых районах Лондона.