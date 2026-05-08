Глава МО Латвии заявил, что готов уйти в отставку после вторжения БПЛА с Украины

ВИЛЬНЮС, 8 мая. /ТАСС/. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил о готовности взять на себя ответственность и уйти в отставку после того, как украинские беспилотники, вторгшиеся в воздушное пространство Латвии в ночь на 7 мая, не были сбиты.

Источник: Reuters

«Дроны должны быть сбиты — это, в первую очередь, ответственность главы вооруженных сил и моя, как политического руководителя. Я беру на себя полную ответственность. Поэтому я уважаю предложение оппозиции [требовать отставки] и буду уважать также решение Сейма (парламента Латвии — прим. ТАСС) в этой ситуации», — приводит его слова портал гостелерадио LSM.

Глава оборонного ведомства также подтвердил, что в качестве основной рассматривается версия о том, что беспилотники, залетевшие в воздушное пространство Латвии, были с Украины. «Расследование и коммуникация с украинской стороной все еще продолжаются. Ясные результаты будут после завершения расследования», — добавил он.

Накануне дрон разбился на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии, повредив четыре резервуара. Как указал Спрудс, согласно предварительным данным, в республику могли залететь дроны, «направленные с украинской стороны в сторону России». В Минобороны РФ сообщали об обнаружении группы из шести БПЛА в воздушном пространстве Латвии во время попытки ВСУ атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга.

