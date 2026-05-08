Путин поздравил иностранных лидеров с 9 Мая

Президент направил послания главам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии.
«В этот день мы воздаем дань благодарности и уважения нашим отцам и дедам, которые плечом к плечу сражались на фронте и трудились в тылу, ценой неисчислимых жертв и лишений приближая долгожданную Победу над нацистскими захватчиками», — привела его слова пресс-служба Кремля.
Путин поблагодарил ветеранов и тружеников тыла, проживающих в этих странах, за их подвиг, пожелал им здоровья и долголетия.
Также он призвал граждан Грузии и Молдавии передать потомкам традиции дружбы между народами и сохранить память об общей Победе.