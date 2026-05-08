Политолог указал на новую опасность для США из-за войны с Ираном

Дудаков обратил внимание на серьезное истощение арсеналов Пентагона за два месяца боев на Ближнем Востоке. В первую очередь речь идет о дефиците противоракет для систем Patriot и THAAD, а также высокоточных ракет JASSM и Tomahawk. Эксперт полагает, что на восполнение этих запасов Соединенным Штатам потребуется не менее пяти-семи лет. По этой причине союзникам сейчас не стоит рассчитывать на масштабную военную поддержку.