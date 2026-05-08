Политолог указал на новую опасность для США из-за войны с Ираном

Поводом для комментария стала информация о том, что госсекретарь США Марко Рубио согласовал продажу партнерам в регионе ракет-перехватчиков ПВО и прочего вооружения на сумму $25,8 млрд. Как считает Дудаков, монархии Персидского залива уже поняли: прежние гарантии безопасности от Америки больше не действуют.
«Формальное решение Госдепартамента США одобрить продажу систем ПВО и других вооружений не означает, что такое оружие в ближайшее время поступит монархиям Персидского залива. С американской стороны это попытка показать, что Вашингтон об этих государствах не забыл, какие-то гарантии безопасности еще действуют. Хотя все отлично понимают, что США не способны и не готовы к этому», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Аналитик констатировал, что прежние гарантии безопасности для союзников США фактически перестали существовать. Особенно остро это ощущается после двухмесячного военного конфликта с Ираном. Как отметил политолог, американцы все же смогут передать партнерам часть вооружений, однако объемы поставок будут минимальными. По его словам, для Вашингтона это скорее инструмент, позволяющий удержать монархии Персидского залива от поиска новых союзников после завершения иранской кампании.
Дудаков обратил внимание на серьезное истощение арсеналов Пентагона за два месяца боев на Ближнем Востоке. В первую очередь речь идет о дефиците противоракет для систем Patriot и THAAD, а также высокоточных ракет JASSM и Tomahawk. Эксперт полагает, что на восполнение этих запасов Соединенным Штатам потребуется не менее пяти-семи лет. По этой причине союзникам сейчас не стоит рассчитывать на масштабную военную поддержку.